منع القطط الروسية من المشاركة في المعارض الدولية

2022-03-03 / 11:11 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

حظر الاتحاد الدولي للقطط (FIFE) مشاركة القطط من روسيا في المعارض الدولية.

وذكر الموقع الرسمي أن القرار اتخذ على خلفية بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.

وجاء على الموقع: “لقي العديد من الأبرياء حتفهم، وأصيب عدد أكبر بجروح، وأُجبر مئات الآلاف من الأوكرانيين على مغادرة منازلهم لإنقاذ حياتهم. يمكننا جميعاً أن نشهد الدمار والفوضى التي سببها هذا العمل العدواني غير المسبوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن عشاق القطط الأوكرانيين لدينا يحاولون بيأس رعاية قططهم والحيوانات الأخرى في هذه الظروف الصعبة. نحن سعداء للغاية لأن العديد من أعضاء أندية FIFE المتاخمة لأوكرانيا، مثل بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا ومولدوفا، يقدمون يد المساعدة لأصدقائهم من المربّين الأوكرانيين”.

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