الرئيس الأوكراني: “نحن شعب دمر مخططات العدو خلال أسبوع”

2022-03-03 / 10:41 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقييما متفائلا للحرب ودعا الأوكرانيين إلى مواصلة المقاومة.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر اليوم الخميس : “نحن شعب دمر مخططات العدو خلال أسبوع. لن يحصلوا على سلام ولا طعام هنا. لن يكون لديهم هنا لحظة هدوء واحدة”.

لم يعلق زيلينسكي على ما إذا كان الروس استولوا على عدة مدن، منها خيرسون.

وقال: “إذا ذهبوا (القوات الروسية) إلى مكان ما، فسيكون هذا بشكل مؤقت فقط. وسوف نطردهم”.

وأضاف أن القتال يؤثر سلبا على معنويات الجنود الروس، الذين “يقتحمون متاجر البقالة ويحاولون العثور على شيء يأكلونه”.

متابعا: “هؤلاء ليسوا محاربي قوة عظمى. هؤلاء أطفال لا يستطيعون التمييز يتم استغلالهم”.

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تعليق واحد

  1. اخنوش خود العبرة من هذ الرئيس بجوجكم براهش سياسيين متطفلين على السياسة بجوجكم ديتو بلادكم الى الخراب اخناتوش لقيتي من هو اسوء منك في السياسة

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