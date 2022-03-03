وزارة الصحة: الحالة الوبائية لكورونا تتميز بتحسن ملموس
أعلنت وزارة الصحة، أن الحالة الوبائية لكوفيد -19 تتميز بتحسن ملموس لجميع المؤشرات مع التحكم والسيطرة على الوضع الوبائي، وذلك بفضل الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المغرب، ولايزال يتخذها، والحملة الوطنية للتلقيح، وكذلك الإجراءات الوقائية والحاجزية السارية المفعول.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها، على أنه “للحفاظ على هذا الوضع الوبائي الإيجابي و المريح ببلادنا، والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية”، فإن الجرعات المعززة “تعتبر الوسيلة الوحيدة لحماية الأشخاص و لاسيما المسنين وذوي الهشاشة المناعية والذين يعانون من أمراض مزمنة، مع ضرورة الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامة وتعقيم اليدين والحفاظ على درجة عالية من اليقظة، انسجاما مع توصيات اللجنة العلمية ذات الصلة”.
كل ذلك، يضيف البلاغ، “تجنبا للسقوط في موجة جديدة واسعة الانتشار كالتي عرفتها بلادنا سابقا، و التي قد تمس بالمكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال”.
8 تعليقات
أنتم بلسانكم تقولون ان اوميكرون انتهى والآن تفرضون علينا التلقيح الاجباري..ما هذآ التناقد والبروطوكول فيما بينكم.
الناس في الحرب وأنتم لازلتم مع مسرحيات كوفيد 19 كورونا هههههههه الضحك بعينيه اصبحتم اظحوكة العالم هههههههههههه.
ما كفايا الابتزاز الذي تمارسونه علينا نريد الرجوع إلى الحياة الطبيعية بدون قيود تفرضونها علينا والسيطرة….
العالم بأكمله يتسارع من أجل الوصول إلى الحل والتدخلات من أجل منع الحرب وأنتم تسارعون في التفهات التي لاوجود لها بثاتا… لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم…
نلاحظ الكل في الشوارع والمتاجرة الكبرى والاسواق الأسبوعية ووووو لا يرتدون الكمامة وليس هناك من أصيب بالكوفيد 19 كورونا هههههههه …. أنتم تضيعون اوقاتكم فقط ..نريد التغيير والاصلاح وليس التفاهات وكلام فارغ لامحل له من الاعراب…
سنتين ضاعت منا وتضهور الإقتصاد الوطني بالمغرب بسبب القرارات التافهة افلسنا والآن تقومون بإعادة السيناريوهات المتعلقة ب كوفيد 19 كورونا هههههههه بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.. المهم مسلسل كوفيد 19 كورونا لم ينتهي حلقاته…
لا داعي للضحك علينا؛ نريد التعويضات التي وعدتمونها.. والرجوع الى الحياة الطبيعية بدون متحورات وانتهاء كوفيد 19 كورونا هههههههه..
الحقيقة نحن نعيش حياة طبيعية منذ بداية الجائحة كوفيد 19 كورونا هههههههه