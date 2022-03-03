بعد الضجة.. منع الرياضيين الروس من المشاركة في بارالمبياد بكين

هبة بريس - وكالات

منعت اللجنة البارالمبية الدولية (IPC) الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في الألعاب في بكين، حسب الموقع الرسمي للجنة.

هذا و قررت اللجنة الدولية، يوم أمس الأربعاء، السماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في وضع محايد، ولوحظ أن جوائزهم لن تؤخذ في الاعتبار في ترتيب الميداليات غير الرسمية للألعاب. أوصت اللجنة الأولمبية الدولية، الاثنين، المنظمات الرياضية الدولية بإخراج الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المنافسات.

وقال رئيس اللجنة، جون بارسونز، إن العديد من اللجان البارالمبية الوطنية هددت بالانسحاب من أولمبياد المعاقين في بكين بسبب قرار اللجنة البارالمبية الدولية بالسماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمنافسة.

وأضاف: “على مدار الـ 12 ساعة الماضية، اتصل بنا عدد كبير من المشاركين وكانوا منفتحين للغاية، وأنا ممتن لذلك. أخبرونا أنه إذا لم نعد النظر في قرارنا، فمن المحتمل أن يكون له الآن عواقب وخيمة على أولمبياد المعاقين 2022 الألعاب الشتوية في بكين، إن العديد من اللجان البارالمبية الوطنية، التي اتصلت بها حكوماتها وفرقها ورياضيونها، تهدد بعدم المنافسة”.

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