أباء الطلبة العائدين من أوكرانيا: “لن نرتاح و نفرح حتى يعود جميع العالقين”

2022-03-03 / 10:09 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

حطت ليلة أمس بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء طائرة من ضمن الطائرات التي خصصها المغرب لإعادة الطلبة العالقين في دولة أوكرانيا بعد نشوب الحرب.

الطائرة التي كانت تقل أكثر من 300 طالب و طالبة، قوبلت باستقبال حار حيث شهدت بوابة المطار تجمهر المئات من الآباء و الأمهات و أولياء الأمور و عائلات العائدين.

و في هذا الصدد، صرح مجموعة من الآباء عن فرحتهم بعودة فلذات كبدهم لحضن الوطن و لدفء العائلة سالمين من القصف بدولة أوكرانيا و ذلك بعد أيام طويلة من المعاناة و الترقب.

و أشاد المصرحون بمجهودات البعثات الديبلوماسية المغربية و كذا بالخطوات التي أقرتها وزارة الخارجية بتعليمات مباشرة من عاهل البلاد، مؤكدين أنه و بالرغم من صعوبة الظروف و ما عاشه الطلبة في الحدود غير أن ما بذلته السلطات المغربية يستحق الشكر و التنويه.

هذا و صرح بعض الآباء بكون فرحتهم لن تكتمل سوى بعودة باقي الطلبة العالقين حاليا بأوكرانيا و ببعض الدول الحدودية المجاورة معها بعدما فروا من ويلات الحرب.

تصريحات أخرى تجدونها في هذا المقطع الصور بكاميرا هبة بريس:

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