سفير روسيا بالمغرب ينتقد زملاؤه الدبلوماسيين: “تضامنكم مع أوكرانيا يحمل طابعا انتقائيا”

2022-03-03 / 9:53 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

انتقد السفير الروسي في المغرب فاليريان شوفاييف، تضامن الدبلوماسيين الأجانب “خاصة الغرب” بالمغرب، مع أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة.

وقال السفير الروسي في المغرب في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “أعرف الحروب بشكل شخصي وليس فقط من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، وأعرف ما هي المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص المحاصرون في وسط منطقة النزاع المسلح”، مسترسلا بالتساؤل “لقد استمرت الحرب في أوكرانيا ثماني سنوات، لكن نتساءل لماذا لم تعارضوها إلا مؤخرا?”

بالطبع، يضيف السفير الروسي، “لكل فرد الحق في التعبير عن تضامنه مع من يراه ضروريًا، لكن التعبير في هذه الحالة يحمل طابعًا انتقائيًا إلى حد ما و المنطق الكامن وراء ذلك ليس واضحًا تمامًا”.

وأشار السفير إلى الحروب في العراق وفي ليبيا وفي العديد من البلدان الأخرى، مضيفا بالقول يبدو أن هناك من يعتبر آلاف الضحايا هناك ، بما في ذلك بين السكان المدنيين أمرا طبيعيا ومن المفيد سياسيا التستر عليهم”

وختم السفير الروسي تدوينته بالقول “بالطبع، نحن نمثل دولنا ونتبع بأمانة تعليمات قادتنا. لكنني أعتقد أيضًا أن الوقت قد حان لتذكر أن الأفعال الشعبوية والعروض الخفيفة هي جزء من مهمة السياسيين والشخصيات العامة، ومهمة الدبلوماسيين المحترفين هي مواصلة الحوار والبحث بعناية عن حلول ، حتى لو بدت التناقضات القائمة مستحيلة.”

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