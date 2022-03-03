محلل سياسي : عدم مشاركة المغرب في جلسة التصويت ضد روسيا لا يعني الضغط على زر معين
قال المحلل السياسي محمد بودن ان ” قرار عدم مشاركة المغرب في جلسة التصويت بخصوص الوضع بين روسيا و أوكرانيا يكرس مبدئية الموقف المغربي بخصوص الوحدة الترابية و الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتفضيل الحلول السلمية
واكد بودن على ان المغرب “يبصم على أداء دور ايجابي و بناء في المجتمع الدولي بالمرونة الدبلوماسية المطلوبة” قبل ان يفسر ذلك انطلاقا من المحددات التالية :
أولا : الموقف المغربي يمنح مساحة كافية للتحرك و حماية المصالح السيادية الوطنية و تكريس استقلالية القرار الوطني فضلا عن ضمان التفاوض و النوافق و الحوار مع مختلف الاطراف في ظل بيئة دولية تتزايد فيها حدة الاستقطاب.
ثانيا : الموقف المغربي لا يعني الضغط على زر معين فقظ في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بل يمثل مضمونا واضحا ومكثفا بالدلالات خاصة تلك المتعلقة بملف الصحراء المغربية.
ثالثا : خطوة دبلوماسية تنتصر لميثاق الأمم المتحدة و قواعد القانون الدولي و تتجنب اضفاء الشرعية أو نزعها عن أي طرف رغم رفضها لتداعيات الأزمة بين البلدين خاصة على المستوىين الأمني و الانساني والتأثيرات الذي لحقت مجموع المنطقة المتاخمة للبحر الأسود و بحر البلطيق.
رابعا : خيار عدم المشاركة في التصويت يعبر عن بعد نظر و هو ليس خيار نادر الحدوث أمميا بل أن احصائيات أممية تؤكد ان من أصل 100 تصويت في المنظومة الأمنية يمكن انتظار 11 حالة لعدم المشاركة في عملية التصويت و جلسة النظر في الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت عدم مشاركة 14 بلدا بما فيها المغرب وكل بلد له قصده من القرار.
خامسا : المغرب تاريخيا كان يميل الى عدم الانحياز لما يشتد الصراع بين القوى الكبرى متبعا معايير جيو استراتيجية و اقتصادية في اتخاذه لقراراته ولذلك فقرار المملكة المغربية جاء كمسألة مبدأ في وفاء كامل لقناعاتها و احترام لشركائها من القوى الكبرى و احتكام للشرعية الدولية.
محمد بودن اكاديمي ومحلل سياسي ،رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتية
23 تعليقات
نطالب بالتدخل العاجل لمنع هذه الحرب وضبط النفس جميع الأطراف المعنية… إنه قرار العقلاء لتجنب الضربة القاضية النووية التي ستدمر العالم بأكمله …
الكل في مشاكله يتخبط مع الزمن الذي نعيشه اليوم كما يقال المثل (ليفينا يكفينا…) وهذا ان دل على شيء فانما يدل على الكثير.. وهذا ما جعله يرفض ..وختاما (شرح ملح هههههههههههه.)
قرار دبلوماسي رصين.يدل على بعد الرؤيا وعدم التسرع.لان الموضوع حساس ،وذوابعاد جيوسياسية خطيرة.لهذا يجب التعامل معه
.الا وهو مبدا الحيادية؛ويا دار ما دخلك شر بمنطق دبلوماسي شفاف