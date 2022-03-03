محلل سياسي : عدم مشاركة المغرب في جلسة التصويت ضد روسيا لا يعني الضغط على زر معين
قال المحلل السياسي محمد بودن ان ” قرار عدم مشاركة المغرب في جلسة التصويت بخصوص الوضع بين روسيا و أوكرانيا يكرس مبدئية الموقف المغربي بخصوص الوحدة الترابية و الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتفضيل الحلول السلمية
واكد بودن على ان المغرب “يبصم على أداء دور ايجابي و بناء في المجتمع الدولي بالمرونة الدبلوماسية المطلوبة” قبل ان يفسر ذلك انطلاقا من المحددات التالية :
أولا : الموقف المغربي يمنح مساحة كافية للتحرك و حماية المصالح السيادية الوطنية و تكريس استقلالية القرار الوطني فضلا عن ضمان التفاوض و النوافق و الحوار مع مختلف الاطراف في ظل بيئة دولية تتزايد فيها حدة الاستقطاب.
ثانيا : الموقف المغربي لا يعني الضغط على زر معين فقظ في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بل يمثل مضمونا واضحا ومكثفا بالدلالات خاصة تلك المتعلقة بملف الصحراء المغربية.
ثالثا : خطوة دبلوماسية تنتصر لميثاق الأمم المتحدة و قواعد القانون الدولي و تتجنب اضفاء الشرعية أو نزعها عن أي طرف رغم رفضها لتداعيات الأزمة بين البلدين خاصة على المستوىين الأمني و الانساني والتأثيرات الذي لحقت مجموع المنطقة المتاخمة للبحر الأسود و بحر البلطيق.
رابعا : خيار عدم المشاركة في التصويت يعبر عن بعد نظر و هو ليس خيار نادر الحدوث أمميا بل أن احصائيات أممية تؤكد ان من أصل 100 تصويت في المنظومة الأمنية يمكن انتظار 11 حالة لعدم المشاركة في عملية التصويت و جلسة النظر في الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت عدم مشاركة 14 بلدا بما فيها المغرب وكل بلد له قصده من القرار.
خامسا : المغرب تاريخيا كان يميل الى عدم الانحياز لما يشتد الصراع بين القوى الكبرى متبعا معايير جيو استراتيجية و اقتصادية في اتخاذه لقراراته ولذلك فقرار المملكة المغربية جاء كمسألة مبدأ في وفاء كامل لقناعاتها و احترام لشركائها من القوى الكبرى و احتكام للشرعية الدولية.
محمد بودن اكاديمي ومحلل سياسي ،رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتية
23 تعليقات
موقف جيد
هناك فرق بين القرار وأخذ القرار…فاعتقد أن قرار صائب قامت به الدولة المغربية تجاه عدم المشاركة في قرار الاممي بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية…
ربما المغرب إبتعدت من أجل مس ترابها الوطني المغربي ولهذا رفضت المشاركة في قرار الاممي بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية..
قرار في محله؛ أحسن التصرف لأن المشكل يبقى بين روسيا واوكرانيا ومادخلنا نحن في هذه المشاكل التي ربما تجلب لنا صداع الراس….
مادخلنا نحن في هذه المشاكل السياسية؛ نحن بعيدين عنها كل البعد… يقال المثل (من تدخل فيما لا يعنيه سمع مالايرضيه)…
ربما يرى المغرب اتجاها آخر يعاكس حساباته ومصالحه الخارجية مما جعله يأخذ هذآ الموقف بعدم المشاركة في هذآ القرار الذي ربما يسبب له مشاكل هو مستغنى عنها….
يقال المثل المغربي (ضربة بالمقص حسن من تخميمة وتخميمة في رأس) وهذا ما اخذه قرار المغرب تجاه عدم المشاركة في قرار الاممي بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية…
إن موقف المغرب تجاه عدم المشاركة في قرار الاممي بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية مشرف للمغرب وفي نفس الوقت استعمل ذكاؤه….
ربما استنتج من هذآ القرار أنه سيجلب له المشاكل وبالاخص مشكل الصحراء المغربية..لهذا رفض بالمشاركة وتبقى حرية الرأي…
إن المغرب الحمد لله مستقل في قراراته وتوجهاته وسياسته وكذا سيادته من أجل حماية ترابه الوطني …موقف جميل جدا يشرف المغرب…
صراحة إتخاذ هذآ الموقف بعدم المشاركة في قرار الاممي بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية قرار يلتمس الذكاء وفي نفس الوقت قرار صائب…
إن هذا القرار كان من ورائه حماية التراب الوطني المغربي..فالمغرب دائما يفكر قبل أن يتخذ أي خطورة ترجع له بالخسارة….
حتى وإن افترضنا أنه وافق على هذا القرار ربما كانت ستكون كارثة كبرى لايحمد عقباها بالنسبة للمغرب….
المغرب يريد السلم والسلام والأمان والاستقرار فهو بلد ديبلومسي في قراراته وتوجهاته وسياسته..
يكفينا مشاكلنا الإقتصادية والمعيشية بقرارتكم الارتجالية والعبث في الأسعار المواد الغذائية والمحروقات فلا نريد مشاكل سياسية أخرى ترجع لنا بالندم….
غير معقول ان المغرب لازال لم يحل مشكل الصحراء المغربية ويأتي اليوم بقبوله القرار.. أحس ما فعل بعدم المشاركة في قرار الاممي بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية وما الفائدة من هذآ القرار؟؟؟..
ربما لو وافق لكان الأمر صعب لنا تجاه قضيتنا الصحراء المغربية..لقد حسم أمره…
إنها لعبة سياسية وخطة طاكتيكية سياسية من ورائها حسابات ومصالح خارجية… أحسن التصرف في هذآ القرار الذي اتخذه..
عدم موافقته ربما هناك اشياء غموضية لا ندري ما هي… أو ستكون حروب أقوى من هذه بين البلدين روسيا واوكرانيا..لهذا المغرب فضل السلم والسلام مبدأ مشرف….
نتمنى ان تكون الأغلبية رافضة لهذا القرار وأن تحل المشكل بالتي هي احسن حتى لايقعوا في كارثة عالمية لايحمد عقباها…