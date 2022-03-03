محلل سياسي : عدم مشاركة المغرب في جلسة التصويت ضد روسيا لا يعني الضغط على زر معين

2022-03-03 / 1:28 صباحًا
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هبة بريس ع _ عياش

قال المحلل السياسي محمد بودن ان ” قرار عدم مشاركة المغرب في جلسة التصويت بخصوص الوضع بين روسيا و أوكرانيا يكرس مبدئية الموقف المغربي بخصوص الوحدة الترابية و الوطنية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتفضيل الحلول السلمية

واكد بودن على ان المغرب “يبصم على أداء دور ايجابي و بناء في المجتمع الدولي بالمرونة الدبلوماسية المطلوبة” قبل ان يفسر ذلك انطلاقا من المحددات التالية :

أولا : الموقف المغربي يمنح مساحة كافية للتحرك و حماية المصالح السيادية الوطنية و تكريس استقلالية القرار الوطني فضلا عن ضمان التفاوض و النوافق و الحوار مع مختلف الاطراف في ظل بيئة دولية تتزايد فيها حدة الاستقطاب.

ثانيا : الموقف المغربي لا يعني الضغط على زر معين فقظ في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بل يمثل مضمونا واضحا ومكثفا بالدلالات خاصة تلك المتعلقة بملف الصحراء المغربية.

ثالثا : خطوة دبلوماسية تنتصر لميثاق الأمم المتحدة و قواعد القانون الدولي و تتجنب اضفاء الشرعية أو نزعها عن أي طرف رغم رفضها لتداعيات الأزمة بين البلدين خاصة على المستوىين الأمني و الانساني والتأثيرات الذي لحقت مجموع المنطقة المتاخمة للبحر الأسود و بحر البلطيق.

رابعا : خيار عدم المشاركة في التصويت يعبر عن بعد نظر و هو ليس خيار نادر الحدوث أمميا بل أن احصائيات أممية تؤكد ان من أصل 100 تصويت في المنظومة الأمنية يمكن انتظار 11 حالة لعدم المشاركة في عملية التصويت و جلسة النظر في الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت عدم مشاركة 12 بلدا بما فيها المغرب وكل بلد له قصده من القرار.

خامسا : المغرب تاريخيا كان يميل الى عدم الانحياز لما يشتد الصراع بين القوى الكبرى متبعا معايير جيو استراتيجية و اقتصادية في اتخاذه لقراراته ولذلك فقرار المملكة المغربية جاء كمسألة مبدأ في وفاء كامل لقناعاتها و احترام لشركائها من القوى الكبرى و احتكام للشرعية الدولية.

محمد بودن اكاديمي ومحلل سياسي ،رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتية

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