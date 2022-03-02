U.S. Ambassador to the UN Linda Thomas-Greenfield speaks at the 11th emergency special session of the 193-member U.N. General Assembly on Russia's invasion of Ukraine, at the United Nations Headquarters in Manhattan, New York City, U.S., March 2, 2022. REUTERS/Carlo Allegri

تعليق رسمي.. مصر توضح لماذا صوتت ضد الغزو الروسي

2022-03-02 / 11:40 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

كشفت مصر، الأربعاء، أسباب تصويتها لصالح قرار اعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة، “يطالب روسيا بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا”.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، تبرر فيه أسباب تصويتها لصالح القرار، في وقت كان هناك تباينا في المواقف بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة إن التصويت بالإيجاب، جاء “انطلاقا من إيمانها الراسخ بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة،”، مشيرة إلى ضرورة “البحث عن حل سیاسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة”.

لكن مصر أكدت في بيانها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه “لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة، والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار”.

وأشارت إلى “رفضها توظيف منهج العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف، من منطلق التجارب السابقة، والتي كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية

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