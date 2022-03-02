تطوان : قافلة العلوم والتقنيات تستهدف أكثر من 10000 تلميذة وتلميذ

نجلاء مزيان: هبة بريس

احتضنت مدرسة محمد الرامي التابعة لمديرية بتطوان، فعاليات انطلاق موسم جديد لقافلة العلوم والتقنيات تحت شعار “tous la main à la pâte “، وهي المناسبة التي تعبأ لها الطاقم الإداري والتربوي بالمؤسسة، وذلك بغاية إغناء أنشطة القافلة وإعطائها أبعادا أكثر تنويعا للعرض التنشيطي التربوي الذي كرسته القافلة على امتداد موسمها الماضية من رحلتها بمجموعة من المؤسسات التعليمية الحضرية والقروية، وذلك بغاية تحبيب المعرفة العلمية إلى التلاميذ وتمكينهم من استضمار مبادئ البحث العلمي والتجريب المنهجي وبالتالي تشجيعهم على المضي قدما في مسارهم الدراسي على درب العلوم.

برنامج القافلة يتضمن تنظيم تظاهرات وأنشطة تربوية متنوعة تشجع على المناولة العلمية من قبيل مختبر علمي متنقل بين المؤسسات وأبواب مفتوحة للمختبرات العلمية وزيارات لمصانع ووحدات إنتاجية ولقاءات تكوينية في ديداكتيك العلوم والمقاربات الحديثة وورشات في البرمجة المعلوماتية والروبوتيك كما ستعمل القافلة على تجهيز وحدات مدرسية بعتاد ديداكتيكي في مجال تدريس العلوم.

وقد عرفت فعاليات انطلاق هذه الموسم برمجة مبادرات وأنشطة متنوعة موازاة مع نشاط القافلة الرئيس المتمثل في تمكين التلاميذ من الاستئناس واستعمال واستثمار مجموعة من الوسائل التعليمية همت مجالات التعرف على مكونات جسم الإنسان، مجال الكواكب، الفيزياء والكيمياء، الكهرباء واستعمال المجهر، التعرف على القياسات والأوزان ومجال الجغرافيا والمكونات الصخرية وغير ذلك.

بالموازاة مع ذلك تم استهداف أقسام التعليم الأولي بمجموعة من اللعب التربوية والوسائل البيداغوجية المساعدة على اعتماد بيداغوجيا اللعب في الممارسة التربوية مع أطفال التعليم الأولي، كما تم تنظيم ورشة البرمجة المعلوماتية باستعمال برنامج “سكراتش Scratch” وهو برنامج يسعى إلى تطوير مهارات التلاميذ في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى ذلك تم تنظيم ورشة بيئية قام خلالها التلاميذ بغرس مجموعة من الشتائل والمغروسات، في مسعى تزيين فضاء المؤسسة وتنمية الحس البيئي لدى المجتمع المدرسي.

أنشطة متنوعة وهادفة تجعل من قافلة العلوم والتقنيات مبادرة محفزة على توجيه الاهتمام لمجالات التجديد التربوي وتنويع عروض أنشطة الحياة المدرسية باعتبارها ضمانة خلق جاذبية المؤسسات التعليمية وتصدير إشعاعها في المحيط العام.

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