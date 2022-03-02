حادث مميت يخلف قتلى وجرحى ضواحي طانطان

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصدر أمني، أن الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين جماعة الشبيكة، وجماعة الوطية الترابية، على مستوى منطقة سهب الحرشة عرفت عصر اليوم الأربعاء، حادثة سير خطيرة راح ضحيتها قتلى وجرحى.

و أكد مصدر هبة بريس أن الحادث نجم إثر اصطدام مباشر بين شاحنة من الحجم الكبير، كانت في اتجاه مدينة الداخلة، وبين سيارة خفيفة قادمة من العيون وهو الحادث المميت الذي خلف 3 قتلى من ركاب السيارة، وإصابة سائق الشاحنة بجروح خطيرة حسب مصدرنا

الحادث المميت، الذي إستنفر عناصر الدرك الملكي الترابي لجماعة الوطية التابعة لسرية طانطان، والتي هرعت إلى مكان الواقعة رفقة السلطات المحلية التابعة لقيادة الشبيكة، حيث باشرت عناصر الوقاية المدنية عملية إجلاء ضحايا الحادث، في حين تم فتح بحث للكشف عن أسباب وحيثيات هذا الحادث الخطير تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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