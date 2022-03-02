A Russian Sukhoi Su-57 fifth-generation jet fighter performs during an air show at the MAKS 2021 International Aviation and Space Salon, in Zhukovsky, outside Moscow, on July 20, 2021. - Russian President Vladimir Putin got a sneak peek of a next-generation stealth fighter jet dubbed "The Checkmate" ahead of the official unveiling later in the day. A new Sukhoi stealth fighter is due to go on display at an annual airshow outside Moscow, and Putin was given a first look, the Rostec defence and technology giant said. (Photo by Dimitar DILKOFF / POOL / AFP)

السويد تؤكد اختراق مقاتلات روسية مجالها الجوي

2022-03-02 / 11:16 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قالت القوات المسلحة السويدية، الأربعاء، إن أربع مقاتلات روسية دخلت المجال الجوي السويدي شرقي جزيرة غوتلاند في بحر البلطيق.

ورغم أن الاختراقات الروسية للمجال الجوي للدولة الإسكندنافية تحدث بشكل متكرر إلى حد ما، إلا إن حدث الأربعاء يأتي في سياق متوتر على ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال قائد القوات الجوية السويدية، كارل يوهان إيدستروم، في بيان “في ظل الوضع الحالي فإننا نتعامل مع الحادث على محمل الجد”.

وبحسب البيان، فإن “الانتهاك” كان وجيزا، إلا أن طائرات جاس-39 غريبن السويدية سارعت لتوثيق وتصوير طائرتين مقاتلتين من طراز سو-24 واثنتين من طراز سو-27.

وأعادت السويد الخدمة العسكرية الإلزامية عام 2017 وفتحت حاميتها في جزيرة غوتلاند في بحر البلطيق في يناير 2018.

وزادت الحكومة في أكتوبر 2020 الإنفاق الدفاعي بنسبة 40 في المئة بإضافة 27 مليار كرونة سويدية (ما يعادل 2.8 مليار دولار) إلى ميزانية الدفاع من 2021 إلى 2025.

وأعلنت رئيسة الوزراء السويدية، ماغدالينا أندرسن، الثلاثاء، أن حكومتها تعتزم تعزيز القدرات العسكرية للبلاد نظرا لارتفاع “مستوى التهديد العام”.

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