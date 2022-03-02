السفارة الأوكرانية في طوكيو تحذف إعلانها عن تجنيد يابانيين للقتال

2022-03-02 / 10:42 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أفادت صحيفة “سانكاي” اليابانية بأن السفارة الأوكرانية في طوكيو حذفت إعلانها عن تجنيد متطوعين يابانيين للقتال في أوكرانيا.

وحسب الصحيفة، فإن اليابان قدمت مذكرة احتجاج للسفارة الأوكرانية على نشر هذا الإعلان.

وبعد حذف الإعلان، نشرت السفارة الأوكرانية دعوة لتقديم المساعدات الإنسانية لكييف.

وكانت السفارة قد نشرت على “تويتر” إعلانا عن تجنيد اليابانيين الراغبين في التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في العمليات القتالية إلى جانب القوات الأوكرانية.

وحسب السفارة، فإن نحو 70 يابانيا أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى “الفيلق الأجنبي” الذي تعمل أوكرانيا على تشكيله الآن.

يذكر أن اليابان دعت مواطنيها للمغادرة بأسرع ما يمكن والامتناع عن السفر إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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