بحضور وزيرة السياحة، اتفاقية شراكة للنهوض بالاستثمار السياحي بجهة فاس مكناس

2022-03-02 / 10:10 مساءً
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ع المحياوي _ هبة بريس

للنهوض بالاستثمار السياحي وتحسين جاذبية جهة فاس-مكناس، تم التوقيع يوم أمس الثلاثاء بالعاصمة العلمية فاس على اتفاقية شراكة، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور ووالي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، ” السعيد زنيبر” ، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار ، بهدف النهوض بالقطاع السياحي جهويا وانعاش الاستثمارات وتطوير منتوج سياحي يلبي الطلب.

وتتيح الاتفاقية للمركز الجهوي السياحي لجهة فاس _ مكناس والشركة المغربية للهندسة السياحية التعاون بغرض تنزيل الاستراتيجية السياحية لتنمية وانعاش وتحفيز الاستثمار السياحي على صعيد الجهة.

كما تروم صياغة خارطة طريق تحدد توجهات مخطط التنمية الترابية للاستثمار السياحي والآليات والشراكات التي يتعين ارساؤها على صعيد الجهة.

وتتضمن الاتفاقية انشاء بنك مشاريع سياحية وتقديم الدعم التقني للمستثمرين في تصور وانجاز مشاريعهم في أفق خلق فاعلين مرجعيين على مستوى مختلف الأقاليم والقيام بتحليلات جهوية لليقظة الاقتصادية

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