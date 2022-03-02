عصام كمال يخضع لعملية جراحية على مستوى العين
نجلاء مزيان: هبة بريس
أعلن الفنان المغربي عصام كمال عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، عن إجرائه لعملية جراحية على مستوى العين.
و كشف الفنان المغربي أن العملية تتعلق بتصحيح النظر قائلا :”درت عملية تصحيح البصر – بالليزر، و دابا انا كنشوفكم مزيان ، إيوا حضيو راسكم”.
و في سياق منفصل، فبعد انفصال دام لأكثر من 8 سنوات بينه و بين أسرته الموسيقية “مازاغان”، قاما بإطلاق جديدهما الغنائي بعنوان “تالاين” دجنبر الماضي.
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