بريطانيا : لا مجال لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي

2022-03-02 / 9:03 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكدت بريطانيا انعدام أي فرصة لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وأشارت إلى أنها تدرس إجراءات أخرى للضغط على موسكو في ظل عمليتها في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: “نتوقع من روسيا تنفيذ التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الذي لا يتضمن إمكانية استبعاد روسيا دون موافقتها

وأضاف المتحدث: “نركز على أن يدين أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبأكبر قدر ممكن من الشدة أعمال روسيا”.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد دعا لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

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