الأزمة الأوكرانية: أزيد من 5 آلاف و 300 مغربي غادروا أوكرانيا

هبة بريس _ الرباط

ارتفع عدد المغاربة الذين غادروا أوكرانيا عبر المراكز الحدودية، إلى حدود الساعة الخامسة و46 دقيقة، مساء اليوم الأربعاء، إلى 5 آلاف و 303 أشخاص، حسب ما علم لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الرقم، الذي يبقى مرشحا للارتفاع، يتوزع بين سلوفاكيا ( 2123 شخصا) وبولونيا ( 1500 شخص) وهنغاريا (1100 شخص) ورومانيا ( 580 شخصا)

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أوفدت نحو عشرين موظفا قنصليا، من بينهم أربعة قناصل عامين سابقين، لدعم ومساعدة أطقم السفارات المغربية المتواجدة ميدانيا، لاستقبال وتقديم المساعدة اللازمة للمغاربة في البلدان الأربعة المجاورة لأوكرانيا.

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