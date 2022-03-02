View of inside a Russian Army aviation helicopter as it escorts units of Russian Armed Forces in Ukraine, during their invasion, at in unspecified location in this screengrab obtained from social media, March 2, 2022. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

مئات القتلى..روسيا تعترف رسميا بحصيلة خسائر 7 أيام في أوكرانيا

2022-03-02 / 7:42 مساءً
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هبة بريس _وكالات

كشفت روسيا، الأربعاء، عن أول حصيلة لخسائرها العسكرية البشرية خلال الحرب على أوكرانيا، معلنة مقتل 498 من عسكرييها وإصابة 1597 آخرين.

وقال المتحدث باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الروسي العام، “لسوء الحظ، تكبدنا خسائر بين رفاقنا المشاركين في العمليات العسكرية الخاصة. قتل 498 عسكريا روسيا أثناء أداء واجبهم”، خلال الغزو المستمر منذ 24 فبراير.

وأضاف أن “عائلات المفقودين تتلقى كل مساعدة ممكنة. وأصيب 1597 من رفاقنا”.

وبحسب المتحدث، فإن الخسائر من جانب “العسكريين والقوميين الأوكرانيين” بلغت “2870 قتيلا ونحو 3700 جريح”.

وتقول أوكرانيا إن روسيا فقدت نحو ستة آلاف جندي في الستة الأيام الأولى من الصراع، وهو ما يعتبره البعض رقما ضخما، إذا ثبتت دقته.

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