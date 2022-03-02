شرطة طنجة توقف أمريكيا متورّطا في اعتداء جنسي بالولايات المتحدة

2022-03-02 / 7:26 مساءً
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هبة بريس _ طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف مواطن أمريكي يبلغ من العمر 52 سنة، والذي كان يشكل موضوع بحث من طرف السلطات القضائية الأمريكية في قضية تتعلق باعتداء جنسي في حق فتاة قاصر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة في سياق علاقات التعاون الثنائي المتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الأمريكية، وكذا في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم والمطلوبين دوليا في قضايا متصلة بالجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وأضاف المصدر ذاته أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المواطن الأجنبي الموقوف يشتبه في ارتكابه لاعتداء جنسي في حق فتاة قاصر فوق التراب الأمريكي، وذلك قبل أن يلوذ بالفرار ويتم تحديد مكان وجوده بالمغرب وتوقيفه بمدينة طنجة.

وتم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، على ذمة مسطرة التسليم، بينما تم إشعار السلطات الأمريكية المختصة بواقعة التوقيف طبقا للنصوص الاتفاقية والقانونية ذات الصلة.

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تعليق واحد

  1. ‏الغريب في الأمر ليس هناك اتفاقية قضائية مع أمريكا. ‏السؤال الذي يطرح إذا كان مغربي بنفس التهمة هل السلطات الأمريكية سوف تسلمه ‏للمغرب؟ ‏لا أظن ذلك

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