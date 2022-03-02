الحكومة ترفض تسقيف أسعار المحروقات

2022-03-02 / 6:56 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

توصلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، برد رسمي حول رفض الحكومة لمقارحي القانون الذي تقدمت به المجموعة حول تنظيم أسعار المحروقات، وكذا تفويت أصول شركة سامير للدولة.

وأعلنت مجموعة الكونفدرالية عن توصلها اليوم الأربعاء بمراسلتين، الأولى من رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة والثانية من رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، تؤكدان رفض الحكومة للمقترحين معا.
وقال رئيس مجلس المستشارين في مراسلته للمجموعة أن رئاسة المجلس توصلت من طرف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان تفيد من خلالها عدم قبول الحكومة للمقترحين، دون توضيح الدواعي والأسباب.

يذكر أن الكونفدرالية كانت قد طالبت في مذكرتها بتسقيف أسعار المحروقات حيث أكدت أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها، واستمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية، واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب

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