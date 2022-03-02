بأمر ملكي.. رفع الدعاء بجميع مساجد المغرب طلبا للغيث

2022-03-02 / 6:49 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الملك محمد السادس، عملا بسنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم في الإلحاح في الدعاء وطلب الغيث، أمر بأن يتم بجميع مساجد المملكة يوم الجمعة 4 مارس 2022 م، التوجه إلى الله تعالى في خطبة موحدة تتضمن بيان مغزى هذه السنة المباركة، وروح التضرع التي يتوجه بها المؤمنون والمؤمنات إلى الله في مثل هذه المناسبة.

وذكر بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأن الملك أمر أيضا بأن يتم “رفع الدعاء المعتاد في صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة، وهو الوارد عن رسول الله في قوله صلى الله عليه وسلم: “اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين “.

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تعليق واحد

  1. توظيف الدين من اجل التكليخ و التسطيح و الكل ؤعلم ان و لو اصطف ملايير المسلمين للدعاء لن تسقط الامطار الا اذا توفرت الظروف المناخية و الكل يعلم ان14القرن و انتم تدعون على اليهود و النصارى ان ينءف الارض تحت اقدامهم و زادهم الله خيرا على خير و امطرهم و قطع عنكم الرحمة يا لصوص و ناهبي اموال الشعوب

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