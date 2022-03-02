بأمر ملكي.. رفع الدعاء بجميع مساجد المغرب طلبا للغيث

2022-03-02 / 6:49 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الملك محمد السادس، عملا بسنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم في الإلحاح في الدعاء وطلب الغيث، أمر بأن يتم بجميع مساجد المملكة يوم الجمعة 4 مارس 2022 م، التوجه إلى الله تعالى في خطبة موحدة تتضمن بيان مغزى هذه السنة المباركة، وروح التضرع التي يتوجه بها المؤمنون والمؤمنات إلى الله في مثل هذه المناسبة.

وذكر بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بأن الملك أمر أيضا بأن يتم “رفع الدعاء المعتاد في صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة، وهو الوارد عن رسول الله في قوله صلى الله عليه وسلم: “اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين “.

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