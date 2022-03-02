الولايات المتحدة تحدد موعدا نهائيا لمغادرة الطائرات الروسية مجالها الجوي

2022-03-02 / 6:34 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكدت وزارة النقل الأمريكية، الأربعاء، أن السلطات الأمريكية أمرت الطائرات الروسية بمغادرة المجال الجوي الأمريكي بحلول الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وجاء في بيان الوزارة: “إننا نقر بأنه قد تكون هناك شركات طيران دولية روسية و(أو) مشغلو طائرات مدنية يعملون في الولايات المتحدة وقت اتخاذ هذا القرار، ويقومون بتشغيل العديد من الرحلات الجوية أو الرحلات المستأجرة أو غيرها من الخدمات”.

وأشار البيان أيضا، إلى أن “شركات النقل الجوي التي توجد طائراتها في الولايات المتحدة قد تطلب الإذن من السلطات الأمريكية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمغادرة الطائرات البلاد، ومن الممكن أيضا طلب الإذن من وزارة النقل الأمريكية للقيام برحلة جوية لأغراض إنسانية أو لعملية بحث”.

وفرضت الوزارة في وقت سابق، حظرا على رحلات الطائرات الروسية في الأجواء الأمريكية، كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن “الولايات المتحدة

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