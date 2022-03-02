تدخل بالقوة وتوقيفات في صفوف أساتذة التعاقد بالرباط
هبة بريس _ الرباط
تدخلت القوات الأمنية بالرباط اليوم الاربعاء بالقوة لتفريق احتجاجات أساتذة التعاقد، ما خلف إصابات وتوقيفات في صفوف المحتجين
وجرى توقيف العديد من المحتجين ونقلهم في سيارات الأمن فيما خلف التدخل بالقوة سقوط عدد من الأساتذة وإصابة بعضهم ما استدعى نقلهم للمستشفى عبر الإسعاف
واستنكر الأساتذة المحتجون التدخل القوي وتعنيفهم، رافعين شعارات تطالب بإسقاط التعاقد، وتمكينهم من حقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
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2 تعليقات
Ewa fin akhnouch litaygdb 3lihom 9bl intikhabat bin
ghadi iheyd ta3a9od ghir osel blasto odar 3lihom, Bach t3rfo bin machi akhnouch litayhkm wala Chi wazir kolchi men lfo9 men fransa o men America o Israel, libghaw Homa llikayn wakha ikon Alf wazir masalhin lwalo ghir taytkhlso chahria dyalhom o iskto mabidihom walo
سبحان الله
بنادم خدام و محمدش الله
5500 درهم شكون يعطيها لك ؟؟؟