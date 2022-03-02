تدخل بالقوة وتوقيفات في صفوف أساتذة التعاقد بالرباط

هبة بريس _ الرباط

تدخلت القوات الأمنية بالرباط اليوم الاربعاء بالقوة لتفريق احتجاجات أساتذة التعاقد، ما خلف إصابات وتوقيفات في صفوف المحتجين

وجرى توقيف العديد من المحتجين ونقلهم في سيارات الأمن فيما خلف التدخل بالقوة سقوط عدد من الأساتذة وإصابة بعضهم ما استدعى نقلهم للمستشفى عبر الإسعاف

واستنكر الأساتذة المحتجون التدخل القوي وتعنيفهم، رافعين شعارات تطالب بإسقاط التعاقد، وتمكينهم من حقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

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