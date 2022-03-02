هربا من الحرب في أوكرانيا.. طالب مغربي في ضيافة “إسرائيليين”
هبة بريس _ الرباط
نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” على موقع تويتر، الأربعاء، فيديو لطالب مغربي وصل إلى إسرائيل بعد الهروب من الحرب في أوكرانيا.
وقالت الصفحة في تعليقها على الفيديو إنه “عند الشدة يعرف الإخوان. مشاعر الإخوة يتشارك فيها الإسرائيليون والمغاربة من الطلاب الذين غادروا أوكرانيا على عجل”، خاتمة التغريدة بشعار “خاوة خاوة” (أخوة).
وقال الطالب إنه كان يدرس في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، الواقعة في الشرق قرب الحدود الروسية، والتي تشهد معارك عنيفة.
وقالت الصفحة إنه “غادر بعد القصف، ويستضيفه إخوانه الإسرائيليون”.
ويذكر أن المغرب وإسرائيل طبعا علاقاتهما في إطار اتفاقيات إبراهيم عام 2020، ووقعا عدة اتفاقيات بمختلف المجالات لتمتين العلاقات بينهما.
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7 تعليقات
Kifach z3ma n9douna lihod baraka men lkdoub lan tarda 3anka lyahoda Wala nasara hata tatabi3a millatahom
شكرا لدولة اسراىيل لعملها الانساني والاخوي باستضافة طالب مغربي اثر الحرب الضروس التي تشهدها اوكرانيا لصدها الهجوم العدواني الروسي على بلادها مرة اخرى نشكر دولة اسراىيل على هذه الالتفاتة الانسانية الراىعة ازاء اخينا الطالب المغربي الذي وجد حفاوة كبرى من لدن اليهود المغاربة باسراىيل
السؤال المطروح لماذا لم يغادر حدود اوكرانيا مع بولونيا او هنغاريا او رومانيا وانتظار طائرات الخطوط الملكية المغربية!!
من احب قوما حشر معهم
Baraka men lkdoub,kifach za3ma bghitona nbdaw nchkro flihoud onhbohom,lan tarda 3anka lyahod Wala nasara hata tatabi3a millatahom, bghaw nchkro onhbo flihoud o tayzr3o fina l3ada m3a ljazaer liannaha dawla Muslima
لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم تقول اخوانكم الاسرائليين بين عشية وضحاها اصبحو اخوان
نسيتم ما فعلوا باخواننا الفلسطينيين من قتل وتعذيب وسجن …..
الخير اللي تجبروا في اسرائيل لن تجده من دولة الكابرانات.