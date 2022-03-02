هربا من الحرب في أوكرانيا.. طالب مغربي في ضيافة “إسرائيليين”

هبة بريس _ الرباط

نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” على موقع تويتر، الأربعاء، فيديو لطالب مغربي وصل إلى إسرائيل بعد الهروب من الحرب في أوكرانيا.

وقالت الصفحة في تعليقها على الفيديو إنه “عند الشدة يعرف الإخوان. مشاعر الإخوة يتشارك فيها الإسرائيليون والمغاربة من الطلاب الذين غادروا أوكرانيا على عجل”، خاتمة التغريدة بشعار “خاوة خاوة” (أخوة).

وقال الطالب إنه كان يدرس في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، الواقعة في الشرق قرب الحدود الروسية، والتي تشهد معارك عنيفة.

وقالت الصفحة إنه “غادر بعد القصف، ويستضيفه إخوانه الإسرائيليون”.

ويذكر أن المغرب وإسرائيل طبعا علاقاتهما في إطار اتفاقيات إبراهيم عام 2020، ووقعا عدة اتفاقيات بمختلف المجالات لتمتين العلاقات بينهما.

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