طنجة ..الدرك يعتقل رئيس جماعة اجزناية السابق

هبة بريس - مكتب طنجة

اعتقلت فرقة تابعة للدرك الملكي ، أمس الثلاثاء الرئيس السابق لجماعة اجزناية أحمد الادريسي، بعد عدم الامتثال ورفضه الحضور لمناسبات عديدة تم فيها استدعاؤه من طرف الدرك بطنجة .

وبحسب مصادر الموقع فقد تم ايقاف الادريس القيادي السابق لحزب الاصالة والمعاصرة بتعليمات من وكيل الملك باستعمال القوة حيث تم تقديمه صباح اليوم امام انظار النيابة بتهم “ثقيلة” .

جدير بالذكر ان المحكمة الإدارية بالرباط، كانت قد قضت في وقت سابق بعزل رئيس جماعة أكزناية، أحمد الإدريسي من منصبه، بعدما اتهم بالمسؤولية عن اختلالات في تدبير الجماعة.

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