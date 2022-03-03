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طقس الخميس.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-03-03 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس ، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا فوق كل من المرتفعات، المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي والهضاب العليا.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الصباح مصحوبة بكتل ضبابية أوبنزول أمطار جد خفيفة محليا فوق السهول الشمالية والوسطى ،الغرب، هضاب الفوسفاط ووالماس وشمال الأقاليم الجنوبية.

كما ستتميز الأجواء بمرور سحب كثيفة خلال الزوال ، مصحوبة بأمطار ضعيفة أو بقطرات مطرية متفرقة بكل من منطقة طنجة، اللوكوس وشمال منطقة الغرب، لتصل خلال الليلة الموالية الى السايس، الريف، الواجهة المتوسطية، شمال المنطقة الشرقية، الأطلس المتوسط والسهول الشمالية الغربية.

وستهب الرياح معتدلة الى قوية نوعا ما، من الشمال بالسواحل الجنوبية، ومن الغرب بالواجهة المتوسطية وضعيفة الى معتدلة من الجنوب، بالجنوب الشرقي للبلاد . وستهب شمالية الى أحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس، الريف والمنطقة الشرقية ، ما بين 06 و 11 درجة بالسايس، هضاب الفوسفاط ووالماس، السهول غرب الأطلس وبالجنوب الشرقي . وستكون ما بين 12 و 17 درجة بباقي جهات المملكة.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار، بعض الانخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين كاب سبارتيل والعرائش ، وهائجا الى قوي الهيجان جنوب العرائش.

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