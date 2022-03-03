ب27%.. “السكك الحديدية” يحسن رقم معاملاته خلال سنة 2021

هبة بريس

بلغ رقم المعاملات الموطد للمكتب الوطني للسكك الحديدية نحو 3,93 مليار درهم برسم السنة المنصرمة، أي بزيادة قدرها 27 في المائة مقارنة بسنة 2020.

وذكر المكتب، في بلاغ حول مؤشراته الفصلية، أن رقم المعاملات في الفصل الرابع من سنة 2021 بلغ 1,07 مليار درهم، بتحسن نسبته 39 في المائة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2020، موضحا أن هذا الأداء يعزى إلى انتعاش حركة المسافرين ومرونة أنشطة الشحن.

واستقر الدين الصافي عند 43,9 مليار درهم في متم دجنبر 2021، بانخفاض طفيف مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020.

أما الاستثمارات فقد بلغت 521 مليون درهم برسم سنة 2021، مقتصرة على الانتهاء من العمليات الجارية ومشاريع الحفاظ على السلامة وجودة الخدمة.

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