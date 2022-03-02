دونالد ترامب

ترامب: الصين ستغزو تايوان قريبا

2022-03-02 / 5:50 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن الصين ستغزو تايوان، مبينا أنه يتوقع حدوث ذلك “عاجلا وليس آجلا”.

وردا على سؤال خلال مقابلة مع “فوكس بيزنس” عن سبب اعتقاده أن الغزو سيحدث عاجلا أم آجلا، قال ترامب إن السبب هو “لأنهم (الصين) يرون مدى غباء إدارة الولايات المتحدة.. إنهم يرون أن قادتنا غير أكفاء، وبالطبع سيفعلون ذلك.. هذا هو وقتهم”.

كما انتقد طريقة تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الانسحاب من أفغانستان، معتبرا أن “الرئيس الصيني شي جين بينغ كان يأخذ إشارات من كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الموقف.. هو ينظر إلى ما حدث في أفغانستان، والطريقة التي انسحبنا بها وكأنها استسلام”.

وأضاف: “تركنا خلفنا 85 مليار دولار وتركنا مواطنين أمريكيين هناك وهم لا يزالون يحاولون الخروج. وهو يرى ذلك”، مشيرا إلى أن “هذه هي فرصته للقيام بما يريد القيام به وما تريد الصين أن تقوم به منذ عقود”.

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تعليق واحد

  1. اخطر اعلام ونفاق ، بيدن نفخ في الاعلام حتى يدفع بروسيا للحرب في اوكرانيا ، والان جاء. ور المعتوه ليقول نفس الشيء على الصين ، هم يمكرون ولكن الصين تعلم ما تفعل وعندما تفعل يكون جيدا. امريكا ستنهار قبل سنتين ان شاء الله .لانها دول اسيت بالظلم وبدماء المظلومين.

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