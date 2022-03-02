بإشراف من الجامعة.. إحداث مركز جامعي جهوي لكرة القدم بأزمور
تواصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطوير المنشآت و البنية التحتية الرياضية من خلال إحداث عدد من المراكز الجامعية الجهوية التي ستسمح بتطوير قاعدة الممارسين ببلادنا.
و على غرار مركز محمد السادس بالرباط، سيتم إحداث عدد من المراكز الجامعية بمختلف جهات المملكة مما سيمنح الفرصة للمنقبين و الأطر التقنية باكتشاف عدد من المواهب الرياضية و تطويرها و صقل مهاراتها.
و من بين هاته المركبات الجامعية الجهوية لكرة القدم، سيتم إحداث مركز بمدينة أزمور سيكون متاحا لكل أبناء جهة الدار البيضاء سطات التي تعتبر مشتلا حقيقيا للمواهب الكروية.
و ينتظر هذا المشروع المهم خطوات بسيطة فقط ليرى النور، حيث تقرر خلال دورة مارس لمجلس جهة الدار البيضاء سطات الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس و ولاية الجهة و عمالة إقليم الجديدة و الجامعة الملكية لكرة القدم و جماعة أزمور من أجل إحداث مركز جامعي لكرة القدم بالجهة.
تعليق واحد
ازمور تحتاج إلى توسيع مجالها الحضاري حيث أصبحت تعيش في مساحة ضيقة وجوانبها ممن جميع الجهات تتبع الجماعات القروية كما تحتاج المدينة لحي صناعي حيث يشتغل بناتها و أبناؤها العاطلون والذين يقدرون بالمئات نظرا للهجرة القروية المكثفة التي تعرفها.