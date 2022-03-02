الرئيس الأوكراني: نتوقع أخبارا سارة بشأن انضمامنا للاتحاد الأوروبي

2022-03-02 / 5:22 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أنه يتوقع “أخبارا سارة بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي”.

وكان الرئيس الأوكراني تقدم رسميا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عقب الهجوم الروسي على بلاده.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إنه يقضي يومه كما يفعل الأوكرانيون بين الاحتماء والمواجهة لحماية أوكرانيا، مبديا أسفه لسقوط ضحايا والتدمير الذي طال معالم كثيرة في بلاده إلى جانب البنية التحتية.

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