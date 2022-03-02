الرئيس الأوكراني: نتوقع أخبارا سارة بشأن انضمامنا للاتحاد الأوروبي

2022-03-02 / 5:22 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أنه يتوقع “أخبارا سارة بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي”.

وكان الرئيس الأوكراني تقدم رسميا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عقب الهجوم الروسي على بلاده.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، إنه يقضي يومه كما يفعل الأوكرانيون بين الاحتماء والمواجهة لحماية أوكرانيا، مبديا أسفه لسقوط ضحايا والتدمير الذي طال معالم كثيرة في بلاده إلى جانب البنية التحتية.

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‫21 تعليقات

  3. تصريحات بعض الإعلاميين الغربيين عن أنَّ أوكرانيا ليست العراق أو سوريا أو أفغانستان؛ تصريحات طبيعية جداً من أناسٍ فهموا معنى (الولاء والبراء) وأضمروه باطناً ثم خدعونا بالإنسانية والمثالية…

  7. بوتين وحلفاءه نصبوا لامريكا و حلف الناتو فخ تحت اسم اكرانيا.
    روسيا الصين كوريا الشمالية أعداء أمريكا و حلفاء اقوياء …يعني فخ لسقوط أمريكا و سقوط الدولار و سقوط اللغة الانجليزية . حرب عالمية ثالثة لجيل جديد تحت اسم روسيا و حلفاءها..

  8. أمريكا دابا فموقف لا تحسد عليه يا إما تدخل فحرب طاحنة ولي غادي تتسب ليها خسائر بشرية ومادية لا توصف او تدافع على أكرانيا لاستعادة قلتها بالدول الكبرى.

  9. ربما افلحت امريكا في ايقاع بوتين في الفخ عن طريق جره الى الحرب وهو ما سيخلف ضررا اقتصاديا وسياسيا كبيرين على روسيا سيما وان الغرب يسير في التوجه الامريكي ويمكن حتى تصنيف روسيا دولة ارهابية وتطويقا وتشديد العقوبات عليها و سينهار اقتصادها..

  10. استعدوا للحرب العالمية الثالثة والاخير لانها قريبة ستكون نووية الله يجعلها تنوض الامة الاسلامية العربية من نومها العميق..

  11. إذا كان الاجتياح الروسي لأوكرانيا هو غزو” ،، فلماذا نعتبر “غزو” القوات الأمريكية لعديد الدول “تحريرا”، و نعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية دفاعا عن النفس ومكافحة للإرهاب؟
    ألم يكن الرئيس الأوكراني من أشد المؤيدين لإسرائيل بالأمس القريب؟؟لماذا لم نسمع لها صوتا اليوم ؟

  12. قوتكم تنخرط في الهجوم على الدول الضعيفة التي لا حول لها ولا قوة اما روسيا فهي رقم صعب جدا. لا ننصح أكرانيا بالانظمام الى اوروبا ..

  13. قوتكم تنخرط في الهجوم على الدول الضعيفة التي لا حول لها ولا قوة اما روسيا فهي رقم صعب جدا.لا ننصح اوكرانيا بالانظمام الى الاتحاد الاوروبي.

  14. الويل و الشتات لهم جميعا لطالما تحالفو على غزو العرب و المسلمين وكانو سببا في أزمات فلسطين وسوريا و العراق و ليبيا و اليمن و الربيع العربي وووو…

  15. بوتين غادي يحتل اوكرانياوامريكا وحلفائها مابيدهم والو لان الاتحاد الاوربي لايريد هده الحرب خايفين تكون عالمية احسن ليهم يمتلو على العالم كيف داءما المهم اصبحت روسيا وحلفائها هم الاقوى في العالم واضعاف قوة امريكا..

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