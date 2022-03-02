أوكرانيا تدعو أمهات الجنود الروس الأسرى لديها إلى القدوم لتسلمهم

هبة بريس - وكالات

دعا الجيش الأوكراني الأربعاء أمهات الجنود الروس الذين أُسروا في المعارك، إلى القدوم إلى أوكرانيا لتسلم أبنائهن، وذلك في محاولة على ما يبدو لإحراج موسكو.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن “قرارا اتخذ بتسليم الجنود الروس الأسرى لأمهاتهم إذا جئن لتسلمهم في أوكرانيا، في كييف”.

وفي السياق، أعلنت السلطات الأوكرانية، الأربعاء، مقتل ألفي مدني منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد البلاد قبل نحو أسبوع.

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