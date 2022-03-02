خلال شهر.. تحويلات مغاربة العالم تجاوزت 6 مليار درهم

هبة بريس

أفاد مكتب الصرف، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حتى متم شهر يناير 2022، حوالي 6,09 مليار درهم مقابل 6,74 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الفارطة .

وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر يناير 2022، أن هذه التحويلات تراجعت بنسبة 9,7 في المائة ، غير أنها تبقى أكبر من النسب المسجلة خلال نفس الشهر من سنتي 2018 و2020 .

كما سجلت النشرة فائضا منخفضا في الميزان التجاري للخدمات حددت نسبته في 37,7 في المائة، مبرزة أن هذا التراجع يرجع إلى تسجيل الصادرات انخفاضا بنسبة (-18,3 في المائة)، مقابل تسجيل انخفاض أقل في الواردات (-3,4 في المائة).

من جانبها، استمرت عائدات الأسفار في التراجع للسنة الثانية على التوالي، حيث بلغت 1,06 مليار درهم خلال متم يناير 2022، أي بتراجع بلغ 58,6 في المائة، بالمقارنة مع ما تم تسجيله في متم يناير 2021، وبتراجع بنسبة 84,3 مقارنة مع نفس الشهر خلال سنة 2020.

بالمقابل، لم تتراجع النفقات سوى بنسبة 12,6 في المائة. وهكذا، بلغ رصيد الأسفار، المكون الرئيسي لتجارة خدمات الصرف، +375 مليون درهم في متم يناير 2022، مقابل +1,77 مليار درهم، عند متم يناير 2021، و+4,91 مليار درهم، عند متم يناير 2020.

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