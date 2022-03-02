سفير روسيا بالرباط: “لأسباب أخلاقية لن ننشر صور جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في رسالة مطولة وجهها فاليريان شوفاييف سفير روسيا المعتمد بالمملكة المغربية، هاجم من خلالها نظام أوكرانيا الحاكم و اعتبره مرتكبا لجرائم حرب بشعة على المدنيين في دونباس.

و أوضح فاليريان شوفاييف قائلا:”القوات الروسية لا تضرب المدن والبلدات الأوكرانية، في حين تواصل الكتائب القومية الأوكرانية، النازية الجديدة على وجه التحديد، قصف المناطق السكنية في دونباس، مما أسفر عن مقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية”.

و زاد سفير روسيا المعتمد بالرباط:”نتيجة لذلك، على وجه الخصوص، نرى تدفق اللاجئين من دونباس إلى روسيا الذي يضم أكثر من مائة ألف شخص”.

ثم أضاف :” لأسباب أخلاقية لا يمكننا نشر صور تشهد على جرائم الحرب التي يرتكبها نظام كييف في دونباس، ومع ذلك، فإننا ننشر المعلومات باللغتين الروسية والإنجليزية حول الحقائق التي تؤكد انسحاب كييف من اتفاقية مينسك الثانية الموقعة في 12 فبراير 2015، حول وقائع انتهاكات حقوق الانسان من جانب السلطات الاوكرانية والتمييز وجرائم الحرب والابادة العرقية فى دونباس وكذا حول عمليات تسليم الاسلحة الاخيرة من جانب دول الناتو إلى أوكرانيا”.

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