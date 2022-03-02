روسيا تعلن سيطرتها على محيط أكبر محطة نووية في أوكرانيا

2022-03-02 / 3:20 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أبلغت روسيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن جيشها سيطر على الأراضي المحيطة بمحطة زاباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، فيما عقد دبلوماسيون اجتماعا طارئا للتعبير عن قلقهم المتزايد بشأن السلامة مع تصاعد القتال.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء، أن السلطات الأوكرانية تقول إنها تحتفظ بالسيطرة على المحطة النووية ذاتها، وإن هناك وحدة عسكرية جاهزة للقتال لا تزال داخل محيط المحطة.

ووفقا لحسابات متعددة عبر الإنترنت، أقام بعض سكان بلدة إنرهودار المجاورة حواجز أمام المحطة النووية.

وعقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا استثنائيا في فيينا اليوم الأربعاء، بعد ساعات فقط من إبلاغ مسؤولين روس رئيس الوكالة رافاييل جروسى أن روسيا تتحكم في الوصول إلى المنشأة.

يشار إلى أن زاباروجيا هي أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا. وتقع مفاعلاتها الستة على نتوء أرضى بارز مجاور لنهر دنيبر مع طريق واحد فقط للدخول أو الخروج.

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