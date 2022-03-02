مجلس معزوز يختار مدينة بنسليمان لعقد دورة مارس العادية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قرر مجلس جهة الدار البيضاء سطات عقد دورة شهر مارس العادية بمدينة بنسليمان، التي تبعد عن العاصمة الاقتصادية البيضاء بحوالي 40 كيلومترا.

الدورة التي ستجري أشغالها في السابع من شهر مارس الجاري، سيحتضنها مقر عمالة بنسليمان ، و يتضمن جدول أعمالها عددا من النقاط منها التقرير الإخباري حول أنشطة الرئيس عبد اللطيف معزوز، فضلا على الدراسة و المصادقة على عدد من المشاريع.

و سيتم خلال دورة مارس، الدراسة و المصادقة على عدد من الاتفاقيات في مجال الإستتمار و التشغيل و التكوين، و كذا اتفاقيات في مجال التأهيل القروي المندمج و في الماء و البيئة و التنقل و البنيات التحتية و الخدمات الاجتماعية و التجهيز و كذا الاعتمادات و البرمجة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0