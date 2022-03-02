مجلس معزوز يختار مدينة بنسليمان لعقد دورة مارس العادية

2022-03-02 / 3:09 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

قرر مجلس جهة الدار البيضاء سطات عقد دورة شهر مارس العادية بمدينة بنسليمان، التي تبعد عن العاصمة الاقتصادية البيضاء بحوالي 40 كيلومترا.

الدورة التي ستجري أشغالها في السابع من شهر مارس الجاري، سيحتضنها مقر عمالة بنسليمان ، و يتضمن جدول أعمالها عددا من النقاط منها التقرير الإخباري حول أنشطة الرئيس عبد اللطيف معزوز، فضلا على الدراسة و المصادقة على عدد من المشاريع.

و سيتم خلال دورة مارس، الدراسة و المصادقة على عدد من الاتفاقيات في مجال الإستتمار و التشغيل و التكوين، و كذا اتفاقيات في مجال التأهيل القروي المندمج و في الماء و البيئة و التنقل و البنيات التحتية و الخدمات الاجتماعية و التجهيز و كذا الاعتمادات و البرمجة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يتباحث مع مسؤولين أوكرانيين تسهيل عبور المواطنين العرب

المغرب يتباحث مع مسؤولين أوكرانيين تسهيل عبور المواطنين العرب

2022-03-02 / 4:07 مساءً
Photo of سفير روسيا بالرباط: “لأسباب أخلاقية لن ننشر صور جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا”

سفير روسيا بالرباط: “لأسباب أخلاقية لن ننشر صور جرائم…

2022-03-02 / 3:33 مساءً
Photo of إعادة انتخاب أمينة بنخضرا على رأس الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية

إعادة انتخاب أمينة بنخضرا على رأس الفيدرالية الوطنية للمرأة…

2022-03-02 / 2:39 مساءً
Photo of بمشاركة لفتيت.. انطلاق مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

بمشاركة لفتيت.. انطلاق مجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

2022-03-02 / 1:05 مساءً
Photo of وفد بلجيكي يعبر عن تقديره للعمل الإنساني لوكالة بيت مال القدس

وفد بلجيكي يعبر عن تقديره للعمل الإنساني لوكالة بيت…

2022-03-01 / 10:02 مساءً
Photo of مجلس النواب يشارك في أشغال الدورة العادية الأولى لبرلمان مجموعة دول الأنديز

مجلس النواب يشارك في أشغال الدورة العادية الأولى لبرلمان…

2022-03-01 / 7:45 مساءً
Photo of ” ايفان كوركوك ” لبوريطة : فتحنا ممرا آمنا لمغاربة اوكرانيا

” ايفان كوركوك ” لبوريطة : فتحنا ممرا آمنا…

2022-03-01 / 7:23 مساءً
Photo of مانويل ألباريس : الأزمة بين اسبانيا والمغرب قاربت على الإنتهاء

مانويل ألباريس : الأزمة بين اسبانيا والمغرب قاربت على…

2022-03-01 / 6:21 مساءً
Photo of سفارة أوكرانيا بالرباط تضع رابط التسجيل للمغاربة الراغبين في السفر و الانضمام للجيش

سفارة أوكرانيا بالرباط تضع رابط التسجيل للمغاربة الراغبين في…

2022-03-01 / 5:42 مساءً
Photo of العلمي يجتمع برؤساء الفرق البرلمانية للنظر في علنية جلسات التشريع

العلمي يجتمع برؤساء الفرق البرلمانية للنظر في علنية جلسات…

2022-03-01 / 5:04 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق