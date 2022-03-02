رئيس الشيشان: “صلوا وادعوا لرجالنا المقاتلين”

هبة بريس - وكالات

صرح رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قاديروف، أن الأنباء عن مقتل آلاف الشيشان مزيفة.

وكتب قاديروف على تلغرام: “لا يوجد ضحايا من الحرس الوطني في جمهورية الشيشان”.

وأضاف أن المقاتلين الشيشان أصبحوا عظمة في حلق دعاة الدعاية الأوكرانيين، لذلك ظهرت الأنباء المزيفة عنهم.

وأكد أنه على اتصال بالمقاتلين. وأن “بالنسبة لهم، بعد تنفيذ أمر القتال، من المهم أن يتركوا لدى السكان المسالمين انطباعًا محترمًا عن الوحدات الشيشانية، يأتي هذا الأمر من قائدنا الأعلى. هكذا تحدث الأمور”.

وتابع: “أكرر. الخسائر من الشيشان، باستثناء تلك المذكورة أعلاه، ليست موجودة في الوقت الراهن. يمكن للسكان المدنيين اللجوء بأمان إلى رجالنا للحصول على المساعدة – سوف يساعدونهم، ويطعمونهم، ويدفئونهم.

واختتم قائلا: “صلوا، ادعوا لرجالنا! كل شيء سيكون على ما يرام إن شاء الله!”.

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