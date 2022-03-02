إعادة انتخاب أمينة بنخضرا على رأس الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أعادت النساء التجمعيات انتخاب أمينة بنخضرا على رأس الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية و ذلك خلال أشغال الجمع العام الذي عقد بالمقر المركزي للتجمع الوطني للأحرار بالرباط.
و تم منح الثقة مجددا لأمينة بنخضرا لقيادة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بإجماع المصوتات الحاضرات مع منحها صلاحية تشكيل المكتب الوطني.
و خلال هذا اللقاء، تم تقديم تقرير مفصل حول مختلف أنشطة الفيدرالية خلال ولايتها المنقضية، فضلا على وضع الخطوط العريضة لبرنامج العمل السنوي.
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