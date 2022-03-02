500 مهاجر سري يتسللون الى ثغر مليلية المحتلة

2022-03-02 / 2:23 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

نفذ أزيد من 2500 مهاجر ينتمون لدول افريقيا جنوب الصحراء ، عملية اقتحام جماعية لسياج مدينة مليلية المحتلة “الحدودي ” صباح اليوم الاربعاء .

وأشارت صحيفة “الفارو ” الاسبانية ان 2500 مهاجر غير شرعي شاركوا في عملية الاقتحام الجماعي بعدما فاجأوا عناصر للقوات العمومية في الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء ، قبل ان يتمكن 500 فرد منهم من الوصول للثغر السليب .

وقد تم نقل عدد من المهاجرين الذين تسللوا الى المدينة المحتلة للمستشفى قصد تلقي العلاجات بعد اصابات طفيفة تعرضوا لها اثناء قيامهم بعملية الاقتحام .

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