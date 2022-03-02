بقيمة 5 ملايين دولار.. دولة عربية تقدم مساعدات إغاثية إلى أوكرانيا

2022-03-02 / 1:50 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات إغاثية إلى المدنيين المتضررين في أوكرانيا بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية- وام بأن “قرار دولة الإمارات العربية المتحدة جاء استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع”.

وأكدت الإمارات أهمية التركيز على الوضع الإنساني المتدهور للمدنيين وضمان حمايتهم، وكذلك إتاحة دخول الوكالات الإنسانية، وإنشاء ممرات آمنة، والسماح لأي شخص يرغب بالمغادرة أن يفعل ذلك دون تمييز أو عوائق.

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