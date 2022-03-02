توفي بسبب مضاعفات حادث سير خلال عمله.. الحموشي يقرر ترقية موظف أمن

2022-03-02 / 1:17 مساءً
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هبة بريس - الرباط

نعت المديرية العامة للأمن الوطني وفاة ضابط الأمن الممتاز عبد الحميد أفنيس الذي كان يعمل قيد حياته رئيسا لفرقة المرور بالمنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان، وذلك نتيجة مضاعفات إصابته في حادثة سير خلال اضطلاعه بمهامه الوظيفية.

وفي هذا الصدد، قرّر المدير العام للأمن الوطني منح شهيد الواجب ترقية استثنائية إلى رتبة *قائد أمن*، عملا بمقتضيات وأحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، مع التكفل بجميع مصاريف ونفقات الجنازة.

كما أسدى المدير العام للأمن الوطني التوجيهات الضرورية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وولاية أمن أكادير من أجل تقديم الدعم اللازم والعناية الضرورية لعائلة الفقيد، ومواكبتها في هذا المصاب الجلل الذي لا راد لقضاء الله فيه ولا تعقيب لحكمه.

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