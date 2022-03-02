رئيسة تايوان تتبرع براتب شهر لجهود الإغاثة في أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

قالت رئيسة تايوان تساي إنغ ون الأربعاء إنها ونائبها وليام لاي ورئيس الحكومة سو تسينغ تشانغ سيتبرع كل منهم براتب شهر لدعم جهود الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا التي تحاول صد الغزو الروسي لأراضيها.

وأثارت الحرب تعاطفا واسع النطاق في تايوان مع الشعب الأوكراني بسبب التهديد الذي تقول الجزيرة إنها تواجهه بصفة يومية من جارتها الصين. وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها وتكثف الضغوط العسكرية عليها للتأكيد على ذلك.

وترسل حكومة تايوان أول دفعة من الإمدادات الطبية تقدر بنحو 27 طنا إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.

وستعلن وزارة الخارجية التايوانية تفاصيل حساب مصرفي فتحته الجمعية التايوانية للإغاثة من الكوارث لدعم جهود الإغاثة في أوكرانيا، قالت تساي إنها ونائبها ورئيس الحكومة سيتبرع كل منهم براتب شهر لصالحه.

وقال شخص مطلع لرويترز إن تساي تتلقى راتبا شهريا يبلغ ما يعادل نحو 14250 دولارا أمريكيا.

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