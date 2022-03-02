رئيسة تايوان تتبرع براتب شهر لجهود الإغاثة في أوكرانيا

2022-03-02 / 12:45 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قالت رئيسة تايوان تساي إنغ ون الأربعاء إنها ونائبها وليام لاي ورئيس الحكومة سو تسينغ تشانغ سيتبرع كل منهم براتب شهر لدعم جهود الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا التي تحاول صد الغزو الروسي لأراضيها.

وأثارت الحرب تعاطفا واسع النطاق في تايوان مع الشعب الأوكراني بسبب التهديد الذي تقول الجزيرة إنها تواجهه بصفة يومية من جارتها الصين. وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها وتكثف الضغوط العسكرية عليها للتأكيد على ذلك.

وترسل حكومة تايوان أول دفعة من الإمدادات الطبية تقدر بنحو 27 طنا إلى أوكرانيا هذا الأسبوع.

وستعلن وزارة الخارجية التايوانية تفاصيل حساب مصرفي فتحته الجمعية التايوانية للإغاثة من الكوارث لدعم جهود الإغاثة في أوكرانيا، قالت تساي إنها ونائبها ورئيس الحكومة سيتبرع كل منهم براتب شهر لصالحه.

وقال شخص مطلع لرويترز إن تساي تتلقى راتبا شهريا يبلغ ما يعادل نحو 14250 دولارا أمريكيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بقيمة 5 ملايين دولار.. دولة عربية تقدم مساعدات إغاثية إلى أوكرانيا

بقيمة 5 ملايين دولار.. دولة عربية تقدم مساعدات إغاثية…

2022-03-02 / 1:50 مساءً
Photo of روسيا: مستعدون لمفاوضات ثانية لكن أوكرانيا تماطل بأوامر أمريكية

روسيا: مستعدون لمفاوضات ثانية لكن أوكرانيا تماطل بأوامر أمريكية

2022-03-02 / 11:20 صباحًا
Photo of لافروف: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة

لافروف: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة

2022-03-02 / 11:13 صباحًا
Photo of الجزائريون ثم المغاربة في مقدمة السجناء الأجانب في فرنسا

الجزائريون ثم المغاربة في مقدمة السجناء الأجانب في فرنسا

2022-03-02 / 11:07 صباحًا
Photo of أوكرانيا: أوروبا تحولت إلى جبهة دفاع خلفية لنا

أوكرانيا: أوروبا تحولت إلى جبهة دفاع خلفية لنا

2022-03-02 / 10:58 صباحًا
Photo of إسبانيا ترسل أسلحة هجومية إلى أوكرانيا

إسبانيا ترسل أسلحة هجومية إلى أوكرانيا

2022-03-02 / 10:40 صباحًا
Photo of مسؤول أوكراني: مجموعة شيشانية حاولت اغتيال الرئيس زيلينسكي

مسؤول أوكراني: مجموعة شيشانية حاولت اغتيال الرئيس زيلينسكي

2022-03-02 / 10:19 صباحًا
Photo of الرئيس الأوكراني يخاطب اليهود: “لا تصمتوا..النازية ولدت في صمت”

الرئيس الأوكراني يخاطب اليهود: “لا تصمتوا..النازية ولدت في صمت”

2022-03-02 / 9:50 صباحًا
Photo of الاتحاد الأوروبي يوافق على ربط منظومته الكهربائية بالشبكة الأوكرانية

الاتحاد الأوروبي يوافق على ربط منظومته الكهربائية بالشبكة الأوكرانية

2022-03-02 / 9:30 صباحًا
Photo of بايدن: لن ننخرط في أي قتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا

بايدن: لن ننخرط في أي قتال ضد القوات الروسية…

2022-03-02 / 9:05 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق