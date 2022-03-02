يهم السائقين.. انقطاع حركة السير بالمقطع الطرقي الريش- الرشيدية

هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف انقطاعا يوم الخميس 3 مارس 2022، من الساعة الثانية عشر زوالا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال، بالمحور الطرقي الرابط بين الريش والرشيدية من الطريق الوطنية رقم 13، على مستوى وادي الدرمشان التابع للجماعة الترابية الخنك بإقليم الرشيدية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الأربعاء، أن هذا الانقطاع الذي يستغرق ساعة واحدة، يروم إنجاز أشغال التتريبات في إطار إعادة بناء منشأة فنية على مستوى هذا الوادي، مؤكدة أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، وراجية من مستعملي الطريق توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت وزارة التجهيز والماء، يضيف المصدر، أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة، لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، مجددة الدعوة إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute”، الذي يمكن تحميله عبرالهواتف الذكية، أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

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