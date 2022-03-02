لافروف: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة

هبة بريس - وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، أن “​روسيا​ لن تسمح بامتلاك ​أوكرانيا​ سلاحاً نووياً”، مشيراً إلى أن “العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بما فيها كييف، تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا”.

وأوضح لافروف في مقابلة تلفزيونية، أنه “لا يمكن أن نسمح بوجود أسلحة هجومية في أوكرانيا تهدد أمننا”.

وأشار وزير الخارجية الروسي أن “الشعب الأوكراني هو من يختار سلطته ولكن يجب أن تكون ممثلة لجميع القوميات في أوكرانيا”، مشددا على أن “​القرم​ جزء من روسيا وغير قابلة للتفاوض”.

وعن العقوبات ضد روسيا، لفت لافروف أنه “كنا مستعدين لهذه العقوبات ولكن لم نتوقع أن تستهدف الرياضيين والمثقفين والفنانين والإعلاميين”، مؤكداً أنه “لدى روسيا كثير من الأصدقاء ولا يمكن عزلها”.

ورأى وزير الخارجية الروسي، أن الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة، “والرئيس الأميركي جو بايدن ذو خبرة وقال إنه لايوجد بديل عن العقوبات سوى الحرب العالمية”.

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