لافروف: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة

2022-03-02 / 11:13 صباحًا
2
هبة بريس - وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، أن “​روسيا​ لن تسمح بامتلاك ​أوكرانيا​ سلاحاً نووياً”، مشيراً إلى أن “العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بما فيها كييف، تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا”.

وأوضح لافروف في مقابلة تلفزيونية، أنه “لا يمكن أن نسمح بوجود أسلحة هجومية في أوكرانيا تهدد أمننا”.

وأشار وزير الخارجية الروسي أن “الشعب الأوكراني هو من يختار سلطته ولكن يجب أن تكون ممثلة لجميع القوميات في أوكرانيا”، مشددا على أن “​القرم​ جزء من روسيا وغير قابلة للتفاوض”.

وعن العقوبات ضد روسيا، لفت لافروف أنه “كنا مستعدين لهذه العقوبات ولكن لم نتوقع أن تستهدف الرياضيين والمثقفين والفنانين والإعلاميين”، مؤكداً أنه “لدى روسيا كثير من الأصدقاء ولا يمكن عزلها”.

ورأى وزير الخارجية الروسي، أن الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة، “والرئيس الأميركي جو بايدن ذو خبرة وقال إنه لايوجد بديل عن العقوبات سوى الحرب العالمية”.

ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
12

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الولايات المتحدة تحدد موعدا نهائيا لمغادرة الطائرات الروسية مجالها الجوي

الولايات المتحدة تحدد موعدا نهائيا لمغادرة الطائرات الروسية مجالها…

2022-03-02 / 6:34 مساءً
Photo of ترامب: الصين ستغزو تايوان قريبا

ترامب: الصين ستغزو تايوان قريبا

2022-03-02 / 5:50 مساءً
Photo of بايدن عن إمكانية حظر النفط والغاز من روسيا: “كل الخيارات مطروحة”

بايدن عن إمكانية حظر النفط والغاز من روسيا: “كل…

2022-03-02 / 5:42 مساءً
Photo of الرئيس الأوكراني: نتوقع أخبارا سارة بشأن انضمامنا للاتحاد الأوروبي

الرئيس الأوكراني: نتوقع أخبارا سارة بشأن انضمامنا للاتحاد الأوروبي

2022-03-02 / 5:22 مساءً
Photo of أوكرانيا تدعو أمهات الجنود الروس الأسرى لديها إلى القدوم لتسلمهم

أوكرانيا تدعو أمهات الجنود الروس الأسرى لديها إلى القدوم…

2022-03-02 / 4:50 مساءً
Photo of فرنسا.. إصابة 4 طلاب إثر هجوم بسكين داخل جامعة

فرنسا.. إصابة 4 طلاب إثر هجوم بسكين داخل جامعة

2022-03-02 / 4:25 مساءً
Photo of مالطا تعلق إصدار جوازات السفر الذهبية لمواطني روسيا

مالطا تعلق إصدار جوازات السفر الذهبية لمواطني روسيا

2022-03-02 / 4:14 مساءً
Photo of روسيا تعلن سيطرتها على محيط أكبر محطة نووية في أوكرانيا

روسيا تعلن سيطرتها على محيط أكبر محطة نووية في…

2022-03-02 / 3:20 مساءً
Photo of رئيس الشيشان: “صلوا وادعوا لرجالنا المقاتلين”

رئيس الشيشان: “صلوا وادعوا لرجالنا المقاتلين”

2022-03-02 / 3:03 مساءً
Photo of أوكرانيا: عقد الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا مساء اليوم

أوكرانيا: عقد الجولة الثانية من المفاوضات مع روسيا مساء…

2022-03-02 / 2:13 مساءً

‫2 تعليقات

  1. لافروف تيبرد على قلبو لان العالم كله يعلم ان روسيا قوة عسكرية كبيرة ولكنها قزم اقتصادي ، والعقوبات التي فرضت عليها ستجعلها معزولة عن العالم ككوريا الشمالية، اما الحرب العالمية الثالثة النووية فستدمر الجميع ولن تستثني اي بلد الله يستر .

  2. أمريكـا وروسيـا والدول التي تمتلك اسـلحـة نـووية والدمـار الشـامل هـي التي تفرض سيطرتـها و غطرستـها على الـدول الضعيفـة والمستضعفـة ،كمـا أنـهـا أعــداء الشعـوب ، فكـفـى مـن الحـروب والاستفـزاز والتسـلط والغنـى عـلى ظهـور المسـتضعفــين . كمـا أن الأمـم المـتحـحة ومجـلس الأمــن لا يخـدمـان الـدول الفقيــرة و المتخـلفـة والمستـضعـفـة . لـكـي يـسقـر العـالم ويهـدأ يـجـــب منـع صنـاعـة الأسـلحـة والـحـد مـن انتـشـار الأسلحـة النـوويـة ومـحـاربـة المخـدرات والـمؤثــرات العقليـة فـي كـل أسـقـاع العــالم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق