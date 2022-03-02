لافروف: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن “روسيا لن تسمح بامتلاك أوكرانيا سلاحاً نووياً”، مشيراً إلى أن “العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بما فيها كييف، تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا”.
وأوضح لافروف في مقابلة تلفزيونية، أنه “لا يمكن أن نسمح بوجود أسلحة هجومية في أوكرانيا تهدد أمننا”.
وأشار وزير الخارجية الروسي أن “الشعب الأوكراني هو من يختار سلطته ولكن يجب أن تكون ممثلة لجميع القوميات في أوكرانيا”، مشددا على أن “القرم جزء من روسيا وغير قابلة للتفاوض”.
وعن العقوبات ضد روسيا، لفت لافروف أنه “كنا مستعدين لهذه العقوبات ولكن لم نتوقع أن تستهدف الرياضيين والمثقفين والفنانين والإعلاميين”، مؤكداً أنه “لدى روسيا كثير من الأصدقاء ولا يمكن عزلها”.
ورأى وزير الخارجية الروسي، أن الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة، “والرئيس الأميركي جو بايدن ذو خبرة وقال إنه لايوجد بديل عن العقوبات سوى الحرب العالمية”.
2 تعليقات
لافروف تيبرد على قلبو لان العالم كله يعلم ان روسيا قوة عسكرية كبيرة ولكنها قزم اقتصادي ، والعقوبات التي فرضت عليها ستجعلها معزولة عن العالم ككوريا الشمالية، اما الحرب العالمية الثالثة النووية فستدمر الجميع ولن تستثني اي بلد الله يستر .
أمريكـا وروسيـا والدول التي تمتلك اسـلحـة نـووية والدمـار الشـامل هـي التي تفرض سيطرتـها و غطرستـها على الـدول الضعيفـة والمستضعفـة ،كمـا أنـهـا أعــداء الشعـوب ، فكـفـى مـن الحـروب والاستفـزاز والتسـلط والغنـى عـلى ظهـور المسـتضعفــين . كمـا أن الأمـم المـتحـحة ومجـلس الأمــن لا يخـدمـان الـدول الفقيــرة و المتخـلفـة والمستـضعـفـة . لـكـي يـسقـر العـالم ويهـدأ يـجـــب منـع صنـاعـة الأسـلحـة والـحـد مـن انتـشـار الأسلحـة النـوويـة ومـحـاربـة المخـدرات والـمؤثــرات العقليـة فـي كـل أسـقـاع العــالم …