لافروف: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة

2022-03-02 / 11:13 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أكد وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، أن “​روسيا​ لن تسمح بامتلاك ​أوكرانيا​ سلاحاً نووياً”، مشيراً إلى أن “العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بما فيها كييف، تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا”.

وأوضح لافروف في مقابلة تلفزيونية، أنه “لا يمكن أن نسمح بوجود أسلحة هجومية في أوكرانيا تهدد أمننا”.

وأشار وزير الخارجية الروسي أن “الشعب الأوكراني هو من يختار سلطته ولكن يجب أن تكون ممثلة لجميع القوميات في أوكرانيا”، مشددا على أن “​القرم​ جزء من روسيا وغير قابلة للتفاوض”.

وعن العقوبات ضد روسيا، لفت لافروف أنه “كنا مستعدين لهذه العقوبات ولكن لم نتوقع أن تستهدف الرياضيين والمثقفين والفنانين والإعلاميين”، مؤكداً أنه “لدى روسيا كثير من الأصدقاء ولا يمكن عزلها”.

ورأى وزير الخارجية الروسي، أن الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة، “والرئيس الأميركي جو بايدن ذو خبرة وقال إنه لايوجد بديل عن العقوبات سوى الحرب العالمية”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بقيمة 5 ملايين دولار.. دولة عربية تقدم مساعدات إغاثية إلى أوكرانيا

بقيمة 5 ملايين دولار.. دولة عربية تقدم مساعدات إغاثية…

2022-03-02 / 1:50 مساءً
Photo of رئيسة تايوان تتبرع براتب شهر لجهود الإغاثة في أوكرانيا

رئيسة تايوان تتبرع براتب شهر لجهود الإغاثة في أوكرانيا

2022-03-02 / 12:45 مساءً
Photo of روسيا: مستعدون لمفاوضات ثانية لكن أوكرانيا تماطل بأوامر أمريكية

روسيا: مستعدون لمفاوضات ثانية لكن أوكرانيا تماطل بأوامر أمريكية

2022-03-02 / 11:20 صباحًا
Photo of الجزائريون ثم المغاربة في مقدمة السجناء الأجانب في فرنسا

الجزائريون ثم المغاربة في مقدمة السجناء الأجانب في فرنسا

2022-03-02 / 11:07 صباحًا
Photo of أوكرانيا: أوروبا تحولت إلى جبهة دفاع خلفية لنا

أوكرانيا: أوروبا تحولت إلى جبهة دفاع خلفية لنا

2022-03-02 / 10:58 صباحًا
Photo of إسبانيا ترسل أسلحة هجومية إلى أوكرانيا

إسبانيا ترسل أسلحة هجومية إلى أوكرانيا

2022-03-02 / 10:40 صباحًا
Photo of مسؤول أوكراني: مجموعة شيشانية حاولت اغتيال الرئيس زيلينسكي

مسؤول أوكراني: مجموعة شيشانية حاولت اغتيال الرئيس زيلينسكي

2022-03-02 / 10:19 صباحًا
Photo of الرئيس الأوكراني يخاطب اليهود: “لا تصمتوا..النازية ولدت في صمت”

الرئيس الأوكراني يخاطب اليهود: “لا تصمتوا..النازية ولدت في صمت”

2022-03-02 / 9:50 صباحًا
Photo of الاتحاد الأوروبي يوافق على ربط منظومته الكهربائية بالشبكة الأوكرانية

الاتحاد الأوروبي يوافق على ربط منظومته الكهربائية بالشبكة الأوكرانية

2022-03-02 / 9:30 صباحًا
Photo of بايدن: لن ننخرط في أي قتال ضد القوات الروسية في أوكرانيا

بايدن: لن ننخرط في أي قتال ضد القوات الروسية…

2022-03-02 / 9:05 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق