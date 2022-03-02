الجزائريون ثم المغاربة في مقدمة السجناء الأجانب في فرنسا

2022-03-02 / 11:07 صباحًا
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هبة بريس - متابعة

كشف تقرير لصحيفة “لوفيغارو”، نسبة السجناء الأجانب في فرنسا، وحصة الدول العربية منها، بناء على أرقام صادرة عن إدارة السجون الفرنسية.

وقالت الصحيفة، إنه من بين 69173 معتقلا مسجلين في سجون فرنسا في 1 أكتوبر 2021، سواء كانوا رهن الحبس الاحتياطي أو محكوما عليهم، هناك 17198 أجنبي منهم.

وبالتالي، فإن النسبة الإجمالية للسجناء الأجانب ارتفعت إلى 25 في المئة مقابل 17.2 في المئة سنة 2011.

ووفق الصحيفة الفرنسية، فإن حوالي 56 في المئة من السجناء الأجانب، هم من القارة الإفريقية.

ويحتل الجزائريون صدارة اللائحة بحوالي 3472 سجينا، ومن ثم المغرب بـ2220، وتليها تونس بـ1117 و2984 من بقية البلدان الإفريقية، بينما هناك 5109 سجينا من أصل أوروبي، و1308 من أميركا.

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‫2 تعليقات

  1. اللّهم فرّج عن كل مسجون أجد منظمه العفو الدوليه تقوم بإفراج عن معتقلى الرأى العام لمجلس الوزاره الخارجيه لمديريه العامه المحدده لمجلس حكومه الدوله هن نساء دوله لعمليه العلميه عبور مرحبا الدرهم ممتنعه عن الإمضاء متفرده الدرهم رمضان والإحتفاظ مريا

  2. لأن هؤلاء معتقلي الرأى العام لديهم حريه التعبير أى المعيّنه لعبد الحق خيام لمجلس الوزاره العدل والحريات سواء داخل أو خارج أرض الوطن هن نساء دوله محدده لوسط الميدان للحاله المدنيه لعمليه مرحبا مفهومه وواضحه رمضان والإحتفاظ مريا ممتنعه عن الإمضاء متفرده عن بعد جامعة ملكيه مريا فوق السلطه والسياده الإتصالات الدرهم

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