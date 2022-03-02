أوكرانيا: أوروبا تحولت إلى جبهة دفاع خلفية لنا

2022-03-02 / 10:58 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن مجموعة جديدة من الطائرات التركية بدون طيار من طراز “بيرقدار” وصلت إلى أوكرانيا.

وأضاف الوزير: “وصلت مجموعة جديدة من طائرات بيرقدار بالفعل إلى أوكرانيا، وتم وضعها في الخدمة القتالية”.

وأكد الوزير الأوكراني، أن جيش بلاده سيستلم دفعات جديدة من الصواريخ المضادة للدروع من طراز “جافلين”، ومن الصواريخ المضادة للطائرات من طراز “ستينغر”.

وقال ريزنيكوف، إن أوروبا تحولت إلى الجبهة الخلفية لأوكرانيا، وباتت توفر الضروريات الحيوية للدفاع عنها.

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